الضمان الصحي: سريان الهوية والإقامة شرط للاستفادة من التأمين الطبي

الرياض - محمد عبدالله - صاحب العمل ملزم بتوفير التأمين الصحي لموظفيه ومُعاليهم
أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه لا يمكن استخدام بطاقة التأمين الطبي للمقيمين في حال كانت الإقامة منتهية.
وذكر الضمان الصحي –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّه «يلتزم المؤمن له بتقديم (هوية/ إقامة سارية المفعول) حتى يتم تسجيل البيانات من قبل مقدم الخدمة».
وقال أحد المقيمين في استفساره: هل يمكن استخدام بطاقة التأمين الطبي والإقامة منتهية؟.
من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، أن صاحب العمل يلتزم بتوفير التأمين الصحي لموظفيه ومُعاليهم المشمولين بالنظام طوال العام بدون انقطاع.
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