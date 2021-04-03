الضمان الصحي: سريان الهوية والإقامة شرط للاستفادة من التأمين الطبي

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه لا يمكن استخدام بطاقة التأمين الطبي للمقيمين في حال كانت الإقامة منتهية.

وذكر الضمان الصحي –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّه «يلتزم المؤمن له بتقديم (هوية/ إقامة سارية المفعول) حتى يتم تسجيل البيانات من قبل مقدم الخدمة».

وقال أحد المقيمين في استفساره: هل يمكن استخدام بطاقة التأمين الطبي والإقامة منتهية؟.

من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، أن صاحب العمل يلتزم بتوفير التأمين الصحي لموظفيه ومُعاليهم المشمولين بالنظام طوال العام بدون انقطاع.

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