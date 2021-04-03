القصيم..7 وفيات و5 إصابات في حادث تصادم على طريق المدينة القديم

أسفر وقوع حادث على طريق القصيم – المدينة القديم عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق من مساء أمس الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث في طريق "المدينة - القصيم" القديم بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث سيارات واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات في الموقع.

وأوضح السهلي أنه جرى على الفور توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة وتساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشئون الصحية والقيادة الميدانية، وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 12 حالة تم تصنيفها بالشكل التالي:

الوفيات: طفلان وامرأتان وثلاث رجال، فيما صنفت حالة طفل واحد وامرأتين كإصابات خطيرة، وحالتي إصابة بسيطة لرجلين رفضا نقلهما للمستشفى.

وأكد السهلي أنه تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى، وتقديم المساندة في الموقع للدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، وتوجيه النقل غير الإسعافي التابع للهيئة لنقل الحالات المتوفية، سائلًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويشفي المصابين.