السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 4665 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 4665 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 892585 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 23083 وفاة.

// انتهى //

10:44ت م

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بروكسل 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 4665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و38 وفاة.وذكرت السلطات الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 892585 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 23083 وفاة.// انتهى //10:44ت م0025

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