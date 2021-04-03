السعودية اليوم / الهند تسجل 89129 إصابة جديدة بكورونا و714 وفاة



نيودلهي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 89129 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 12 مليونًا و392 ألفًا و260 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 164 ألفًا و110 وفيات، مشيرة إلى تماثل 44202 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 مليونًا و569 ألفًا و241 حالة.

// انتهى //

08:18ت م

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نيودلهي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 89129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 714 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 12 مليونًا و392 ألفًا و260 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 164 ألفًا و110 وفيات، مشيرة إلى تماثل 44202 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 مليونًا و569 ألفًا و241 حالة.// انتهى //08:18ت م0017

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