السعودية اليوم / إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا



بوينس آيريس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز اليوم إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس

وأوضح فرنانديز :"في نهاية اليوم بعد تسجيل درجة حرارة 3ر37 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبار مستضد وأظهر نتيجة إيجابية"، مبينا أنه قام بعزل نفسه ويتبع البروتوكولات أثناء انتظار نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار).

وأفاد المكتب الرئاسي أن فرنانديز تلقى جرعته الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا في شهر يناير بمستشفى في العاصمة بوينس آيرس.

// انتهى //

07:52ت م

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بوينس آيريس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز اليوم إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ).وأوضح فرنانديز :"في نهاية اليوم بعد تسجيل درجة حرارة 3ر37 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبار مستضد وأظهر نتيجة إيجابية"، مبينا أنه قام بعزل نفسه ويتبع البروتوكولات أثناء انتظار نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار).وأفاد المكتب الرئاسي أن فرنانديز تلقى جرعته الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا في شهر يناير بمستشفى في العاصمة بوينس آيرس.// انتهى //07:52ت م0016

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