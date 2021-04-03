الشتري عن حكم إطالة الأظافر: تخالف سنن الفطرة

أوضح الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو في هيئة كبار العلماء، حكم الشرع في إطالة الأظافر، مؤكدًا أنها تخالف سنن الفطرة، وتكون مدخلًا للنجاسة.

وخلال مقابلة مع قناة "رسالة"، رد الشتري، على سؤال حول حكم الشرع في إطالة الأظافر، قائلًا: ليست من الأمور المستحبة، وتخالف سنن الفطرة؛ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، بيّن أنه من سنن الفطرة تقليم الأظافر، مشيرًا إلى النجاسات تدخل بين الأظافر الطويلة وجلد الأصابع، ومن ثم فإنها قد تؤثر على مطعم الإنسان وملبسه وكل أحواله.

الشيخ «الشثري» يوضح حكم إطالة الأظافر (فيديو)https://t.co/y2PPgLS42J#السعودية #المملكة #الشثري #الرياض pic.twitter.com/aCPy7dd2nI — صحيفة تواصل (@twasulnews) April 2, 2021

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