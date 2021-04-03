أخبار السعودية اليوم.. طبيب سعودي يكشف عن أسباب زيادة إصابات كورونا في المملكة، ومصادر «عاجل» تكشف عن آلية ومواعيد حضور منسوبي التعليم خلال رمضان

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، أمس الجمعة الموافق 2 إبريل 2021 منها: طبيب سعودي يكشف عن أسباب عودة زيادة إصابات كورونا في المملكة، ومصادر «عاجل» تكشف عن آلية ومواعيد حضور منسوبي التعليم خلال رمضان، ووزير الصحة يحذر من التهاون في الاحترازات.

طبيب سعودي يكشف عن أسباب عودة زيادة إصابات كورونا في المملكة

كشف الدكتور ناصر توفيق أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود عن الأسباب وراء عودة ارتفاع إصابات كورونا في المملكة.

مصادر «عاجل» تكشف عن آلية ومواعيد حضور منسوبي التعليم خلال رمضان

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور تعميم من وزارة التعليم، حددت فيه آلية حضور منسوبيها خلال شهر رمضان.

وزير الصحة يحذر من التهاون في الاحترازات: سينعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية

حذر وزير الصحة توفيق الربيعة، من أي التزام أو تهاون في الاحترازات، مؤكدًا أنه سينعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية، التي تعكس مدى الالتزام.

حادث الحرم المكي.. العسيري حارس الأمن يروي كواليس الواقعة

روى المواطن أحمد علي العسيري، تفاصیل سيطرته على شخص - تم القبض عليه في الحرم المكي، وھو يردد عبارات مؤيدة لجماعة إرھابیة - باستخدام الكرسي.

«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية تكوُّن سحب رعدية ممطرة، السبت، مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق.

نور الرياض.. «المثلثات الملونة» تزين مبنى المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي

شارك الفنان دانيال بورين خلال فعاليات «نور الرياض» بعمل إبداعي ازدان به مبنى مركز المؤتمرات في مركز الملك عبدالله المالي ولاقى استحسان الزوار.

حادث الحرم المكي.. العسيري حارس الأمن يروي كواليس الواقعة

روى المواطن أحمد علي العسيري تفاصیل سيطرته على شخص تم القبض علیه في الحرم المكي وھو يردد عبارات مؤيدة لجماعة إرھابیة - باستخدام الكرسي.

إصابة 9 أفراد من أسرة واحدة بـ«كورونا».. والناجي الوحيد يكشف عن القصة كاملة

أصيب تسعة أفراد من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد، فيما نجا شخص واحد من الإصابة بفضل تلقيه اللقاح المضاد للجائحة.

الإطاحة بمقيم في الرياض سرق تجهيزات مكتبية وأجهزة إلكترونية من مدارس

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

4 توجيهات لأولياء أمور «أطفال التوحد» عند السفر عبر المطارات

وجّهت هيئة الطيران المدني، اليوم الجمعة، مجموعة نصائح لأولياء أمور أطفال التوحّد عند السفر عبر المطارات.

مركبات تخالف قواعد الانتظار بحي الوزارات بالرياض.. و«المرور» يتدخل

أكد المرور السعودي، اليوم الجمعة، تطبيق النظام ضد أصحاب المركبات المخالفة لقواعد الانتظار داخل الأحياء السكنية بحي الوزارات.

غرامة لا تزيد على 15 مليون ريال لمخالفيه.. ما أبرز ملامح نظام الزارعة السعودي الجديد؟

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، نظام الزارعة الجديد، الذي تضمن تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته.

«سكني» يطلق مشروع «أسوار» الجديد لمستفيديه في الخبر

أطلق برنامج سكني مشروع أسوار الجديد بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، ليصل عدد المشاريع السكنية التي تشهد المنطقة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص 31 مشروعًا توفر 21,944 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي تطلعات الأسر السعودية، منها 10 مشاريع في محافظة الخبر، ويمكن الاطلاع على وحدات المشروع الجديد عبر موقع وتطبيق سكني على الرابط: ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، أو بزيارة مركز سكني الشامل في الخبر.

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