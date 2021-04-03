السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 18129 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأضافت البيانات بارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

// انتهى //

07:38ت م

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برلين 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.وأضافت البيانات بارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.// انتهى //07:38ت م0015

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