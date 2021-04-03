

شنغهاي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي 26 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90252 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

// انتهى //

07:29ت م

0014



شنغهاي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90252 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.// انتهى //07:29ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.