السعودية اليوم / المكسيك تسجل 3 آلاف و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 3 آلاف و89 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة اليوم بارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى مليونين و247 ألفا و357 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 203 آلاف و854 شخصا.

// انتهى //

07:09ت م

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مكسيكو سيتي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية 3 آلاف و89 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.وأفادت الوزارة اليوم بارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى مليونين و247 ألفا و357 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 203 آلاف و854 شخصا.// انتهى //07:09ت م0013

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