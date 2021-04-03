السعودية اليوم / البرازيل تسجل 70 ألفا و238 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 70 ألفا و238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة اليوم بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 12 مليونا و910 آلاف و82 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 328 ألفا و206 أشخاص.

// انتهى //

06:36ت م

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برازيليا 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت وزارة الصحة البرازيلية 70 ألفا و238 إصابة و2922 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأفادت الوزارة اليوم بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد إلى 12 مليونا و910 آلاف و82 حالة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 328 ألفا و206 أشخاص.// انتهى //06:36ت م0012

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