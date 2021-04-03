السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 543 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل ثلاث وفيات بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1740.

// انتهى //

06:27ت م

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سيئول 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 104736 حالة.وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل ثلاث وفيات بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1740.// انتهى //06:27ت م0010

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