شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات و5 إصابات في حادث مروع على طريق المدينة - القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيّ 7 أشخاص وأصيب 5 آخرون في حادث مروع، لثلاث مركبات على طريق "المدينة المنورة - القصيم " القديم .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، إن عمليات الهيئة بالمنطقة (997)، تلقت مساء الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث في طريق المدينة - القصيم القديم بعد العاقول، باتجاه القصيم لثلاث مركبات.

وأضاف: " على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة وتساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشئون الصحية والقيادة الميدانية، وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء باجراءات الفرز الاسعافي، اتضح وجود 12 حالة، توفي منهم طفلان و امراتان و3 رجال، فيما أصيب طفل واحد و امرأتان، ورجلان".