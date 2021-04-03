شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مصير تجمع كبير للمشاركة في تحدي جائزته 50 ألف ريال بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهدت خميس مشيط تجمعا كبيرا لعدد من الأشخاص الذين قرروا المشاركة في تحدي العقلة أمام إحدى شركات التقنية.

ووثق مقطع فيديو تجمع الأشخاص واصطفافهم في طابور طويل في انتظار دورهم للتنافس والفوز بجائزة قيمتها 50 ألف ريال.

وأثار المقطع استياء متداوليه بسبب عدم مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، فيما كشفت مصادر أنه تم إيقاف هذا التحدي بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.