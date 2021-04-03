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شاهد.. مصير تجمع كبير للمشاركة في تحدي جائزته 50 ألف ريال بخميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهدت خميس مشيط تجمعا كبيرا لعدد من الأشخاص الذين قرروا المشاركة في تحدي العقلة أمام إحدى شركات التقنية.

ووثق مقطع فيديو تجمع الأشخاص واصطفافهم في طابور طويل في انتظار دورهم للتنافس والفوز بجائزة قيمتها 50 ألف ريال.

وأثار المقطع استياء متداوليه بسبب عدم مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، فيما كشفت مصادر أنه تم إيقاف هذا التحدي بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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