شكرا لمتابعة خبر عن "هل استخدام الجوال في الغرفة المظلمة يسبب أورام؟ " استشاري يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور حافظ الفالح، عن ما يمكن أن يسببه استخدام الجوال في غرفة مظلمة من ضرر.

ونفى الفالح تمامًا ما يتم تداوله بين الناس، حول أن استخدام الجوال في غرفة مظلمة يؤثر على قوة الإبصار أو يسبب أورامًا.

وقال الفالح: " غير صحيح أن استخدام الجوال في الغرف المظلمة يضعف النظر ويسبب مشاكل للعين " مؤكدًا أنها معلومات غير دقيقة.

وتابع: " حدقة العين تتسع عند استخدام الجوال في الظلام، ومن ثم تدخل كمية أشعة أكبر إلى العين، وهذا ما يؤدي إلى إجهاد وجفاف العين، إلى جانب الصداع، وليس أكثر من ذلك ".