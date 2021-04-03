اختباران جديدان للكشف عن “كورونا” بالمنزل للحصول على نتيجة سريعة

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سمحت السلطات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام اختبارين جديدين للكشف عن “كورونا” المُستجد في المنزل، بغرض الحصول على نتائج سريعة.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء، أن الاختبارين الإضافيين اللذين قامت بتصنيعهما شركتا “أبوت” و”كويديل” يمكن بيعهما بدون وصفة طبية، إلى جانب استخدامهما لفحص الأطفال بعمر سنتين وما فوق.

وتُساهم الاختبارات المنزلية، في حصول المستخدمين على العينة بأنفسهم باستخدام مسحة أنف يتم إدخالها بعد ذلك في شريط الاختبار، حيث تظهر النتائج في مدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة.

Source akhbaar24.argaam

