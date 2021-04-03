«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة ورياح مغبرة على بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية تكوُّن سحب رعدية ممطرة، السبت، مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق.

وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض)، ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها.

ولفت المركز إلى غيوم السماء جزئيًّا على وسط وشرق وغرب المملكة؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم والأجزاء الشمالية من الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة)؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 15 و40كم/ساعة؛ تصل إلى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، يصل إلى أكثر من مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 20-50كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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