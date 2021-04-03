«صحة المدينة»: إصابات كورونا في ازدياد ملحوظ.. لا تحرمونا رمضان

حذّرت مديرية الشؤون الصحية في المدينة المنورة، اليوم الجمعة، من استمرار تزايد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، منوهة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، حال عدم الالتزام بالضوابط.

وقال المتحدث باسم «صحة المدينة» مؤيد أبوعنق، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: أعداد الإصابات اليومية في ازدياد ملحوظ..رمضان على الأبواب.. لا تحرمونا الشهر الكريم بإجراءات أخرى.. تذكروا العام الماضي.

وأضاف أبوعنق: ابدأ بنفسك.. لا تجامل.. فقط التزموا (كمامة - تباعد -تعقيم وغسيل اليدين).

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