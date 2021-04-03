

القاهرة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

سجلت مصر 703 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 203546 حالة من بينهم 155448 حالة تم شفاؤها، و 12084 حالة وفاة.

//انتهى//

03:07ت م

0008



القاهرة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واسسجلت مصر 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 43 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 203546 حالة من بينهم 155448 حالة تم شفاؤها، و 12084 حالة وفاة.//انتهى//03:07ت م0008

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة 43 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.