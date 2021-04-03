رياضي / فريق "مصر للمقاصة" يتعادل مع سموحة "1-1" في الدوري الممتاز



القاهرة 21 شعبان 1442 هـ الموافق 03 إبريل 2021 م واس

تعادل فريق مصر للمقاصة مع ضيفه سموحة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، باستاد المقاولون العرب، في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

التعادل رفع رصيد المقاصة إلى 25 نقطة بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري الرابع، فيما احتل سموحة المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

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