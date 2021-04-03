شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الدمام»: ضبط مركبة مخالفة و5 منشآت غذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الإدارة الصحية ببلدية غرب الدمام، جولاتها اليومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية

حفاظاً على صحة المستهلكين.

وضبطت البلدية بعض المخالفات، منها مركبة مخالفة لإشتراطات النقل والتخزين، وقامت بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالف، فيما أغلقت 5 منشآت غذائية، لوجود ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.