شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تطمئن على رئيس باكستان إثر إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية، إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أصدق تمنياتنا بموفور الصحة والسعادة والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه»، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية، إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، وأرجو لكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة».