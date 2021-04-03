شكرا لقرائتكم خبر عن «مثابة وأمنا» قصة نجاح ضد الوباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس الفيلم الوثائقي «مثابة وأمنا»، الذي يوثق قصة النجاح الكبير الذي حققته المملكة في التصدي لجائحة كورونا بالمسجد الحرام.

ويوثق الفيلم آلية تعامل الرئاسة مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة بالحرمين الشريفين، وما قدمته من خدمات توعوية وصحية تزامناً مع بدء الجائحة. كما يستعرض دور المملكة الرائد وتوجيهاتها الحكيمة بإغلاق الحرم وتعليق موسمي الحج والعمرة للمرة الأولى في إجراء احترازي، نتيجة تفشي «كورونا» عالمياً، وما قدمته من دعم متواصل لحماية المقدسات، والاهتمام بالصحة العامة.