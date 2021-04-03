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«مثابة وأمنا» قصة نجاح ضد الوباء

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الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس الفيلم الوثائقي «مثابة وأمنا»، الذي يوثق قصة النجاح الكبير الذي حققته المملكة في التصدي لجائحة بالمسجد الحرام.

ويوثق الفيلم آلية تعامل الرئاسة مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة بالحرمين الشريفين، وما قدمته من خدمات توعوية وصحية تزامناً مع بدء الجائحة. كما يستعرض دور المملكة الرائد وتوجيهاتها الحكيمة بإغلاق الحرم وتعليق موسمي الحج والعمرة للمرة الأولى في إجراء احترازي، نتيجة تفشي «كورونا» عالمياً، وما قدمته من دعم متواصل لحماية المقدسات، والاهتمام بالصحة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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