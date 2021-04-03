شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير «مفخختين» حوثيتين استهدفتا خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثانية، أطلقتها الميليشيا باتجاه خميس مشيط.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن استهدافه مفخخة أولى، أطلقتها الميليشيا باتجاه خميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن استمرار الهجمات يعكس التحدي السافر للمجتمع الدولي والاستخفاف بجميع القوانين.

من جانبه، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك، إن الأعمال الإرهابية التي تمارسها الميليشيا الحوثية بشكل ممنهج ضد ممرات الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية للطاقة في المملكة العربية السعودية تعد تهديدا خطيرا ومزعزعا لأمن واستقرار المنطقة والعالم.