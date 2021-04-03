شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة «السل» بمخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة طبية؛ للكشف عن الحالات المشتبهة بإصابتها بمرض السل في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وذلك بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وتقدم عيادات المركز خدماتها للفئة المستهدفة من خلال إجراء الكشوفات والأشعة المناسبة، ومتابعة البروتكولات الخاصة بالعزل، وتقديم العلاج اللازم لهم. يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في الزعتري تمتلك جهاز تصوير شعاعي متطورا يعد الأحدث من نوعه، مما وفر الجهد والوقت على العديد من المرضى الذين كانوا يضطرون لمغادرة المخيم للحصول على هذه الخدمة.