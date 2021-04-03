شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مخالفين لتصاريح العمرة والصلاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الحج والعمرة أمس، حالات متعددة من المعتمرين والمصلين الذين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي، ولا يحملون التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق «اعتمرنا».

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، أنه على الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية والتوضيح للمخالفين بعدم صلاحية التصاريح غير النظامية أو غير الملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقا، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام. مبينا أن أخذ التصريح النظامي من تطبيق «اعتمرنا» وقدومهم حسب الوقت المحدد يستهدف تحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا جميع قاصدي بيت الله الحرام إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من «اعتمرنا»، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية والتي تدعي إصدار التصاريح الوهمية وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عنهم. وأكد على ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين التصاريح النظامية إلى مراكز «نقل» التي استحدثتها الوزارة لتقديم خدمات النقل الآمن والالتزام بالأوقات المحددة مسبقا في التصريح.