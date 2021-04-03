شكرا لقرائتكم خبر عن ردم الأراضي المنخفضة بأحياء بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏‫نفذت بلدية محافظة بقيق ممثلة بإدارة الحركة والمعدات‬، بردم الأراضي المنخفضة في أحياء ‫المحافظة السكنية حديثة العمران لتحقيق متطلبات السلامة البيئية. وذلك ضمن برامج البلدية الدورية في تحسين المشهد البصري.

وكثفت إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمستودعات الغذائية للتأكد من تطبيقهم للإجراءات الصحية والتقيد بمعايير الجودة الغذائية، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. فيما عززت جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية والإجراءات الاحترازية، عبر تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمراكز التموينية.