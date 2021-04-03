شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط لتحويل «شاطئ العقير» إلى وجهة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، أن الأمانة تدرس المخطط الشامل لشاطئ العقير والذي يحتوي على فرص استثمارية واعدة منها السياحي والترفيهي والسكني، على أن يتم طرح تلك الفرص بعد استكمال إجراءاتها النظامية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح أن الأمانة وفي ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على التطوير المستمر لشاطئ العقير تعزيزا للجانب الترفيهي للمواطن والزائر وتدعيما للقطاع السياحي في المنطقة، مشددا على أن الشاطئ يعتبر أحد مستهدفات الأمانة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 لـ «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح» باعتبار الشاطئ نقطة جذب سياحي واعد، نظير ما يمتلكه من مقومات مستدامة للمشاريع السياحية الجاذبة للمستثمرين.

وزار أمين الأحساء المشاريع المنفذة والقائمة على شاطئ العقير، والتي تشرف عليها وتنفذها الأمانة، ووقف في جولته على موقع مشروع إنشاء الشاطئ المعياري والذي تنفذه الأمانة بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ضمن مشاريع مبادرة أنسنة المدن والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة، ويقع المشروع في الجزء الشرقي من شاطئ العقير على مساحة 80 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر في اليوم الواحد ويشتمل المشروع على أنشطة ترفيهية ورياضية استثمارية تخدم كافة فئات المجتمع بعناصر مستدامة تنطبق عليها المعايير ومنها «مناطق تشميس وأخرى للسباحة، موقع لرياضة الكياك، موقع لرياضة كرة الطائرة الشاطئية، مناطق للتأمل والاسترخاء، منطقة فعاليات، مواقع للمقاهي ونقاط البيع والمطاعم العالمية».

ووقف م. الملا على سير الأعمال التنفيذية لمشروع مسرح العقير والذي يقع على مساحة 50 ألف متر مربع، ويضم إلى جواره سبع بحيرات ويستوعب 9 آلاف مشاهد، وتهدف الأمانة من تنفيذ مشروع المسرح والبحيرات المحيطة لأن يكون منطلقا لإقامة الفعاليات السياحية والوطنية إضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى. كما زار المواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة «عربات الكرفان» والتي تدرس الأمانة ضمن خطتها التوسع في مساحتها والعمل على زيادة الخدمات فيها، نظير ما يشهده الموقع من توافد أعداد كبيرة من السياح.