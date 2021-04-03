شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الوعي بمكافحة «السوسة الحمراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتب الوزارة بمحافظة قرية العليا، يومًا حقليًا بعنوان «التعريف بسوسة النخيل الحمراء وطرق الكشف والمكافحة».

وأوضح مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن الفرع، وجميع الجهات التابعة له، من مكاتب ووحدات تهتم بالبرامج التوعوية والأنشطة الإرشادية، منذ أن أقامت ورش العمل والمحاضرات لخدمة المزارعين والمهتمين من أبناء هذا الوطن، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم في رفع المستوى المعرفي لدى المزارعين، وبالتالي زيادة جودة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي لهم.

وأشار إلى أن برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطيف يحرص على توزيع إقامة الندوات وورش العمل بين المدن والمحافظات والقرى والهجر، من أجل رفع الثقافة المعرفية والإرشادية للمجتمع الزراعي بالمنطقة وفقاً لرؤية المملكة 2030م.