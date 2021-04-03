شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: دراسة حالات التغيب على حدة.. ولجنة لتحديد الآليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري، إنه في حال عدم تمكن بعض الطلاب من أداء الاختبار، سواء لمشكلات تقنية، أو غيرها من الأسباب، سيتم التعامل مع كل حالة على حدة، وحسب المشكلة التي تعرض لها الطالب، وذلك وفق ضوابط محددة، مشيرةً إلى تشكيل لجنة لدراسة الحالة على مستوى المدرسة، وتحدد بعدها الآلية المناسبة للحل، بما يضمن مصلحة الطالب.

وأكدت أن صدور الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني، ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية، من دون أن تكون هناك فترة توقف للدراسة خلال شهر رمضان، ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن هذا الاستمرار سيكون له أثر إيجابي على نتائج الطلبة، ومستوى أدائهم في الاختبارات، مشيرةً إلى أنه سيتم العمل بآلية اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني، بعد أن أثبتت نجاحها وفاعليتها.

وأضافت: من المهم الإشارة إلى أن الاختبارات هي امتداد لعمليات القياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم في الفصول الافتراضية بشكل أسبوعي، إضافة إلى أن إدارات التعليم ومكاتب التعليم ستكمل استعداداتها للاختبارات، وعمليات المتابعة والتنفيذ لإجراءات إنهاء العام الدراسي الحالي.

وشددت على أن المدرسة هي مركز الدعم الأول للطلبة وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات، ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء فترة الاختبارات، متابعةً: «من المهم الإشادة بدور المعلمين والمعلمات والأسر وأولياء الأمور في استمرار العملية التعليمية عن بُعد».

وأضافت «الشهري»: إن وزارة التعليم اعتمدت في تحديد مواعيد الاختبارات في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعض المعايير، وأشركت المجتمع في عملية تحديد مواعيد الاختبارات، ونفذت استفتاء لأولياء الأمور شارك فيه أكثر من 153 ألف مشارك. ولفتت إلى تحليل ردود الأفعال المجتمعية على عملية الاستفتاء بعد نشره في شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التقارير المرفوعة من إدارات ومكاتب التعليم حول المواعيد المقترحة للاختبارات، وجميع هذه العناصر تم تحليلها بالكامل وكانت هذه النتائج.

واستطردت: «بخصوص مواعيد المرحلة الابتدائية، فإن الموعد يراعي أهمية وجود الوالدين مع أبنائهم خلال فترة الاختبارات، خاصةً حينما تكون الأم والأب مرتبطين بعمل وظيفي، وفيما يخص المرحلتين المتوسطة والثانوية، فإن وقت الاختبار الذي يبدأ الساعة 12:30 ظهرًا هو الأنسب لطبيعة هذه المرحلة، ويكون التركيز فيها عاليًا من الطلبة بعد أخذ كفايتهم من النوم بحسب طبيعة شهر رمضان».