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وفاة 7 بينهم طفلان وإصابة 5 في حادث على طريق المدينة - القصيم

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جدة - خالد شويل - قضى 7 أشخاض في حادث مروع وقع على طريق المدينة - القصيم القديم بعد العاقول باتجاه القصيم إثر اصطدام 3 مركبات.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، بأن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت في تمام الساعة 22:05 من مساء (الجمعة) بلاغاً بوقوع حادث على طريق المدينة - القصيم القديم، وعلى الفور توجهت 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة تساندها فرقتان من النقل الإسعافي إلى الموقع، وعند وصول الفرق الإسعافية والبدء بإجراءات الفرز اتضح وجود 7 حالات متوفاة، طفلان وامرأتان و ثلاثة رجال، وإصابة طفل وامرأتين ورجلين، وتم إسعاف المصابين للمستشفى.


امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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