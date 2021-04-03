شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 بينهم طفلان وإصابة 5 في حادث على طريق المدينة - القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قضى 7 أشخاض في حادث مروع وقع على طريق المدينة - القصيم القديم بعد العاقول باتجاه القصيم إثر اصطدام 3 مركبات.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، بأن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت في تمام الساعة 22:05 من مساء (الجمعة) بلاغاً بوقوع حادث على طريق المدينة - القصيم القديم، وعلى الفور توجهت 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة تساندها فرقتان من النقل الإسعافي إلى الموقع، وعند وصول الفرق الإسعافية والبدء بإجراءات الفرز اتضح وجود 7 حالات متوفاة، طفلان وامرأتان و ثلاثة رجال، وإصابة طفل وامرأتين ورجلين، وتم إسعاف المصابين للمستشفى.