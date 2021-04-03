شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. فريق علمي بالمملكة يحصل على براءة اختراع في مجال "إنترنت الأشياء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل فريق علمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على براءة اختراع أمريكية في مجال "إنترنت الأشياء".

وذكر عضو هيئة التدريس في برنامج الأمن السيبراني والتحري الرقمي بالجامعة، خالد العيسي، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن الاختراع يستهدف توفير طريقة آمنة لتناقل البيانات.

وأضاف أن الاختراع هو مشروع تخرج لطالبات بمرحلة البكالوريوس في كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بالجامعة، مؤكداً أن هذا الاختراع يتميز بأنه لديه قدرة على تشفير البيانات بطريقة آمنة، وسيصعب اختراقه من قبل المخترقين.