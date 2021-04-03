مصرع وإصابة 12 شخصاً بحـادث تصادم مروع على طريق “المدينة – القصيم”

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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون مساء أمس (الجمعة)؛ جراء حـادث مروري مروع على طريق “المدينة المنورة – القصيم”.
وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أن حـادث تصادم وقع بين 3 مركبات على طريق “المدينة ــ القصيم” بعد العاقول باتجاه القصيم.
ولفت إلى أن 6 فرق إسعافية توجهت لموقع الحـادث، حيث اتضح وجود 12 حالة، منها 7 وفيـات لطفلين وامرأتين وثلاثة رجال، وإصابات خطيرة لطفل وامرأتين، قبل أن يتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى.
Source akhbaar24.argaam
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