الكشف عن الموعد المتوقع لغرة شهر رمضان وعيد الفطر

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن العمليات الحسابية تُشير إلى أن شهر شعبان سيكون هذا العام مكتملاً أي 30 يوماً، على أن تكون غرة شهر رمضان هي يوم 13 أبريل.

وأضاف الزعاق، أن يوم (الأحد) الموافق 11 أبريل سيغيب القمر قبل مغيب الشمس ولن تدركه الأبصار، وفجر يوم (الإثنين) سيولد هلال رمضان في الساعة (5:32)، وبعد مغيب الشمس سيمكث الهلال ثلث ساعة تقريباً.

ونوه إلى أن عدة شهر رمضان ستكتمل 30 يوماً، بحيث يكون (الخميس) الموافق 13 مايو هو أول أيام العيد.

Source akhbaar24.argaam

