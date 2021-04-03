النيابة العامة: استكمال التحقيق مع  تنظيم عصابي يستدرج الشباب في مواقع التواصل لسرقتهم وابتزازهم

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أعلنت النيابة العامة عن استكمالها التحقيق في قضية تنظيم عصابي يمتهن انشاء حسابات إباحية في مواقع التواصل الاجتماعي لإستدراج الشباب بطرق غير أخلاقية إلى شقة معدة لسرقتهم وابتزازهم.
وأسفرت تحقيقات دائرة التحقيق في جرائم الإعتداء على العرض والأخلاق بالنيابة العامة عن توجيه الإتهام لثلاثة متهمين بتكوين تشكيل عصابي امتهن إعداد وكر للدعارة، والترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، واستدراج الشباب لسرقتهم بالإكراه وابتزازهم بعد تصويرهم عنوة في أوضاع مشينة.
وقد اعترف المتهمون بما نسب إليهم وتمت المصادقة شرعاً على اعترافاتهم في القضية، وسيطالب الادعاء العام بالعقوبات المغلظة المشددة بحقهم.
وأكدت النيابة العامة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظامًا.
Source sabq
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