7 وفيات حصيلة حادث أليم بين المدينة والقصيم

وبين السهلي، أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 12 حالة، منها 7 وفيات لطفلين وامرأتين وثلاثة رجال، أما الإصابات الخطيرة فهي لطفل وامرأتين، وتم عمل اللازم إسعافيا للمصابين ونقلهم لإقرب مستشفى، أما الإصابات البسيطة والتي رفضت النقل فكانت لرجلين.
وتم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.
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