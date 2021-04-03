7 وفيات حصيلة حادث أليم بين المدينة والقصيم

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت في تمام الساعة 22:05 من مساء اليوم بلاغا يفيد بوقوع حادث في طريق المدينة - القصيم بعد العاقول باتجاه القصيم، لثلاث مركبات واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات في الموقع، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة وفرقتين من النقل الإسعافي للشؤون الصحية والقيادة الميدانية.

وبين السهلي، أنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 12 حالة، منها 7 وفيات لطفلين وامرأتين وثلاثة رجال، أما الإصابات الخطيرة فهي لطفل وامرأتين، وتم عمل اللازم إسعافيا للمصابين ونقلهم لإقرب مستشفى، أما الإصابات البسيطة والتي رفضت النقل فكانت لرجلين.

وتم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات.