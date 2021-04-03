لقاء تربوي بتعليم صبيا حول دور الأسرة في العملية التعليمية عن بعد

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للمساعد للشؤون التعليمية نيابة عن مدير التعليم، عقب ذلك تم استعراض أوراق العمل المقدمة من عدد من المتخصصين في هذا المجال، ومنها ورقة عمل عن دور الأسرة في الجانب التحصيلي والفهم القرائي، ودور الأسرة في دعم ومتابعة تعليم الأبناء عن بعد، وخدمة الهاتف الإرشادي ودور التوجيه والإرشاد في التعليم عن بعد، وورقة عمل عن خصائص النمو وتطبيقاتها التربوية مع عرض مرئي عن خصائص النمو في مراحل التعليم العام وتوجيه الأبناء نحو السلوكيات الرقمية وآداب السلوك الرقمي.
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