16 رحلة مع بدء انطلاق قطار الحرمين

رصدت «دوت الخليج» ميدانيا حركة قطار الحرمين من محطة قطار مكة المكرمة، والتقت عددا من الركاب القادمين إلى مكة المكرمة الذين أشادوا بالآلية المتبعة فى تطبيق الإجراءات الوقائية. وأوضح مصدر أنه تم تسيير رحلات قطار الحرمين من وإلى محطة مكة المكرمة خلال الأربعاء والخميس بعدد 16 رحلة، وذلك بواقع 8 رحلات يومية، وذلك بعد البدء في تشغيل محطة القطار وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة جائحة كورونا . على الصعيد نفسه، سيعمل قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة خلال شهر رمضان المبارك بقدرة نقل يومية تصل إلى 54 قطارا، ومعها سينقل القطار الواحد أكثر من 200 مسافر بالاتجاه الواحد. كما سينقل 417 مسافرا في الاتجاهين.

تعزيز التشغيل

أضاف المصدر أن ذلك يتم بما يعزز أعلى خطط التشغيل، وأعلى معايير الكفاءة التشغيلية للرحلات التي تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، والتي تتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية مع المراعاة الشديدة للإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

محطات التوقف

أردف المصدر أن القطار يتوقف في 4 محطات، التي تتمثل في محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومحطة قطار الحرمين بالمدينة الاقتصادية، ومحطة قطار الحرمين في المدينة المنورة، ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، مشيرا إلى أن عدد القادمين من المدينة المنورة يوم الأربعاء بلغ 200 مسافر على أقل تقدير، وعدد القادمين من المدينة المنورة يوم الخميس بلغ 150 مسافرا.