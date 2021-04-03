16 رحلة مع بدء انطلاق قطار الحرمين

تعزيز التشغيل
أضاف المصدر أن ذلك يتم بما يعزز أعلى خطط التشغيل، وأعلى معايير الكفاءة التشغيلية للرحلات التي تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، والتي تتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية مع المراعاة الشديدة للإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.
محطات التوقف
أردف المصدر أن القطار يتوقف في 4 محطات، التي تتمثل في محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومحطة قطار الحرمين بالمدينة الاقتصادية، ومحطة قطار الحرمين في المدينة المنورة، ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، مشيرا إلى أن عدد القادمين من المدينة المنورة يوم الأربعاء بلغ 200 مسافر على أقل تقدير، وعدد القادمين من المدينة المنورة يوم الخميس بلغ 150 مسافرا.
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