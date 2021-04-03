

استقبل مطار شرورة، أمس، رحلة مسائية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بينما لاقي الركاب القادمون على متن الرحلة كل حفاوة وترحيب من قِبل إدارة مطار شرورة. قد اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني رحلات إضافية مسائية من وإلى مطار شرورة عبر الناقل الوطني «الخطوط الجوية العربية السعودية » ابتداء من 1 أبريل 2021 إلى عدد من الوجهات الداخلية، ممثلة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز في جدة، ومطار أبها في أوقات مختلفة بين الصباح والمساء.

كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل الرحلات المسائية في مطار شرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.