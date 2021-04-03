4.6 ملايين متطعم ضد COVID-19 في المملكة

بيانات وزارة الصحة ، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس أظهرت، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا «كوفيد 19» إلى 4,656,957 جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع المناطق. ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



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