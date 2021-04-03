رصد عدد من مخالفي إجراءات تصاريح العمرة والصلاة

وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية والتوضيح للمخالفين بعدم صلاحية التصاريح غير النظامية أو غير الملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقا، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.
ودعا جميع قاصدي بيت الله الحرام إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق اعتمرنا وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية، والتي تدعي إصدار التصاريح الوهمية، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عنهم، كذلك أكد على ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين للتصاريح النظامية إلى مراكز النقل التي قامت الوزارة باستحداثها لتقديم خدمات النقل الآمن، والالتزام بالأوقات المحددة مسبقا في التصريح.
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