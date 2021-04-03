6 توصيات لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

أوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن دورها في تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم تقديم عدة توصيات من أجل تمكينها في القطاع لتساهم في تشــكيل سياســات لزيادة مشاركة المرأة، ومن ضمن التوصيات:

1 – مسيرة مترابطة من المدرسة واستمرار برحلة العمل

اقتراح الهيئة إدراج برامج الشباب والمحترفين لترسم المسار الوظيفي الواضح والمدعومة بالتدريب والتطويــر مــن خــلال تنميــة المهــارات الأقــل تطــوراً، بالإضافــة إلى إدراج برنامج الإرشاد المهني لدعم مهاراتهم الوظيفية في القطاع العام والخاص.

2 - برامج تدريبية مرحلية ومترابطة لصناعة قياديات فعالة

تصميم برنامج يركز على البحث عن القيادات الواعدة وتدريبهم سـواء تقنياً أو إداريـاً مـن خـلال برنامـج يتـدرج عـلى مراحـل متعـددة لرفـع قدراتهـم التقنيـة والقياديـة لإدراجهـم ضمـن الصـف الأول، من متخذي القرار سواء في القطاع العام أو الخاص.

3 - إحداث تغير ثقافي اجتماعي

إجـازة الأمومـة، العمـل المـرن والعمـل عـن بعـد مـن السياسـات التـي سـاهمت في زيـادة مسـاهمة المـرأة في القطاع، إلا أنها قد تساهم في ترك انطباع سلبي لدي المشغلين واقترحت الهيئة السماح للرجل بأخذ إجازة أبوة لتغيير الصورة النمطية لدى المشغل وإعطاء فرص متكافئة للنساء والرجال في الموازنة بين الحياة والعمل.

5-مهارات التواصل

ومن ضمن التوصيات أيضا توفير المزيد من التدريب على مهارات التواصل في السياسـات الداعمـة لتمكـﻴﻦ المـرأة في القطـاع، وعمل برنامج تدريبي للرجال لتقبل السيدات في القطاع، وبالأخص في المناصب القيادية. وﺗﻤكينهن من التعامل مع القياديات باحترافية تخلو من الصورة النمطية.

6- حصص نسائية في مختلف المناصب

تخصيص حصص لتمثيـل السـيدات في مختلف المراحـل الوظيفية من أولى مراحـل الدخـول إلى المنشـاة وصـولاً إلى مراحـل القيـادات العليـا وأعضـاء مجالـس الإدارات في القطـاع العـام.