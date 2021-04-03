السعودية اليوم / مقتل شرطي أمريكي في هجوم بسيارة عند مبنى الكونجرس



واشنطن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واس

قتل شرطي أمريكي وأصيب آخر إثر اندفاع سائق بسيارته صوب شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) أمس، مما أدى لرفع درجة التأهب بمحيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونجرس.

وأوضحت القائمة بأعمال قائد شرطة مبنى (الكابيتول) يوجاناندا بيتمان في مؤتمر صحفي أن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحاً بسكين في يده.

وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به مما أدى لمقتله، مشيرةً إلى أن أحد الضباط قتل أيضاً بينما أصيب آخر.

فيما أشار القائم بأعمال قائد شرطة العاصمة روبرت كونتي إلى أن الأمر لا يبدو مرتبطاً بالإرهاب لكن بالتأكيد سنواصل التحقيق.

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