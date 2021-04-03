

واشنطن 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واس

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول.

فقد ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 46.98 نقطة، أو 1.18 في المئة ليغلق عند 4019.87 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.76 نقطة، أو 233.24 في المئة، إلى 13480.11 نقطة.

كما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 171.66 نقطة، أو 0.52 في المئة، إلى 33153.21 نقطة.

// انتهى //

01:17ت م

0005





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.