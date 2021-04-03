السعودية اليوم / المكسيك تسجّل 3089 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واس

سجّلت المكسيك 3089 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.247.357, فيما ارتفعت الوفيات إلى 203854.

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01:16ت م

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مكسيكو سيتي 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واسسجّلت المكسيك 3089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19), و190 وفاة.وأشارت وزارة الصحة المكسيكية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.247.357, فيما ارتفعت الوفيات إلى 203854.// انتهى //01:16ت م0004

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