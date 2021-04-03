السعودية اليوم / البرازيل تسجّل 70238 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ساو باولو 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واس

سجلت البرازيل 70238 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 12910082, بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 328206.

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ساو باولو 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واسسجلت البرازيل 70238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و2922 وفاة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 12910082, بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 328206.// انتهى //01:01ت م0003

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