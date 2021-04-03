السعودية اليوم / فرنسا تسجل 46,677 إصابة، و301 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19



باريس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واس

سجلت فرنسا 46,677 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات 4,741,759، فيما بلغ إجمالي عدد الوفَيات 96,308.

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باريس 21 شعبان 1442 هـ الموافق 3 إبريل 2021 م واسسجلت فرنسا 46,677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 301 حالة وفاة.وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات 4,741,759، فيما بلغ إجمالي عدد الوفَيات 96,308.// انتهى //00:48ت م0002

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