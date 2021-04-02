واشنطن تلغي عقوبات ترامب على "الجنائية الدولية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل.

وأضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".

وفي يونيو/حزيران 2020، أمر ترامب منح إذن لوزير الخارجية الأمريكي بالتشاور مع وزير الخزانة بحظر أصول موظفي المحكمة الجنائية في الولايات المتحدة على خلفية تحقيق يتهم جنودا أمريكيين بارتكاب جرائم في أفغانستان.

وهاجم ترامب مرارا المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي التي أنشئت لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتتمتع الجنائية الدولية بسلطة قضائية فقط إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة الجرائم بنفسها.

وأفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن كابول جادلت بأنه يجب محاكمة أي جرائم حرب محليا.

وفرضت إدارة ترامب قيودًا على السفر وعقوبات أخرى ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية قبل عام.