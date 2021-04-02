تحطم طائرة للجيش النيجيري.. و"بوكو حرام" تزعم إسقاطها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت القوات الجوية النيجيرية، الجمعة، تحطم طائرة تابعة لها، مؤكدة أن "السبب ومكان وجود الطاقم على متنها غير معروفين".

وأضافت، في بيان، أن "جهود البحث والإنقاذ لا تزال جارية من قبل طائرات المراقبة وكذلك القوات الخاصة التابعة لجيش الجو، إضافة إلى قوات الجيش النيجيري على الأرض".

وتابعت: "في هذه المرحلة، لا تستبعد القوات الجوية النيجيرية أي شيء يتعلق بالحادثة. ومع ذلك لا يزال هناك أمل في العثور على الطاقم وإنقاذه قريبا".

وزعم تنظيم بوكو حرام الإرهابي، في فيديو نشره، الجمعة، إسقاط الطائرة.

كانت الطائرة الهجومية الخفيفة تجري مهمة دعم لقوات تحارب الإرهابيين في شمال شرق ولاية بورنو عندما فقدت اتصالها بالرادار، الأربعاء، وفق ما أفادت القوات الجوية النيجيرية.

ويقاتل الجيش النيجيري الإرهابيين في شمال شرق البلاد منذ أكثر من عقد، ويخوض منذ فترة قليلة معارك ضدهم في معقلهم بغابة سامبيسا في ولاية بورنو.

وكان تنظيم بوكو حرام أسقط في عام 2014 طائرة عسكرية نيجيرية، ونشر فيديو زعم فيه ذبح قائدها.

وقتل نحو 36 ألف شخص في المنطقة ونزح نحو مليونين منذ بدأ تنظيم بوكوحرام تمرده عام 2009، وانتشر العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

وانشق عام 2016 جناح من بوكو حرام وصار يعمل تحت اسم داعش غرب أفريقيا، ويشنّ هجمات على القوات العسكرية كما يقتل ويختطف مدنيين.