توقعات بغبار وسحب رعدية على 6 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

أتربة وغبار:

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها.

سحب رعدية:

كما توقع مركز الأرصاد غيوم السماء جزئيًّا على وسط وشرق وغرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من الشرقية، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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