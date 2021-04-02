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شكرا لقرائتكم توقعات بغبار وسحب رعدية على 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-03
كما توقع مركز الأرصاد غيوم السماء جزئيًّا على وسط وشرق وغرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من الشرقية، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
توقعات بغبار وسحب رعدية على 6 مناطق
الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.
أتربة وغبار:
وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والقصيم والرياض ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها.
سحب رعدية:
كما توقع مركز الأرصاد غيوم السماء جزئيًّا على وسط وشرق وغرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من الشرقية، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
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